Cemig inaugura usina fotovoltaica em Hospital do Sul de Minas 

Iniciativa do Programa de Eficiência Energética da companhia busca incentivar fontes renováveis e reduzir desperdício de energia

Foto: Cemig

A Cemig mantém sua estratégia de investir nos hospitais públicos e filantrópicos de Minas. Na atual etapa, estão sendo modernizados mais de 350 hospitais por meio de ações de eficiência energética. O Hospital Dr. Júlio Sanderson (Hospital São Vicente de Paulo), em Aiuruoca, é um dos beneficiados. Nesta terça-feira (19/12), a Cemig realizou solenidade de inauguração da usina solar fotovoltaica instalada na entidade, além de outros investimentos oriundos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com o projeto Cemig nos Hospitais, que faz parte do PEE, serão instaladas 30 usinas fotovoltaicas em instituições de saúde da área de concessão da companhia. Conforme explica Neander Geraldo Resende, coordenador do Cemig nos Hospitais da Cemig, trata-se de uma importante realização para aproximar os hospitais de tecnologias mais modernas. “Além disso, promover a economia em hospitais que atendem grande parte da população demonstra a responsabilidade da Cemig com a saúde financeira dessas instituições e o atendimento contínuo à sociedade mineira”, comenta o coordenador.

Entre 2022 e 2024, a Cemig investirá R$ 70 milhões para modernizar mais de 350 instituições de saúde mineiras. Os recursos possibilitarão a substituição de cerca de 500 mil lâmpadas, 62 autoclaves (equipamentos de esterilização de instrumentos hospitalares), 53 calandras, 47 secadoras, 75 focos cirúrgicos e a instalação de 30 usinas solares fotovoltaicas.

Investimentos no Hospital Dr. Julio Sanderson (São Vicente de Paulo)

Além da usina fotovoltaica instalada no Hospital Dr. Julio Sanderson – São Vicente de Paulo, que poderá gerar energia por cerca de 20 anos, o Cemig nos Hospitais também foi responsável pela substituição de secadora, autoclave, calandra, focos cirúrgicos e iluminação. Juntas, as ações demandaram investimentos de cerca de R$ 1,6 milhão, por meio de recursos oriundos do PEE.

Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância do uso seguro e eficiente da energia elétrica, principalmente nos tempos atuais, em que as mudanças climáticas trazem cada vez mais desafios à humanidade. Em mais de 25 anos de existência, o PEE da Cemig já investiu mais de R$ 1 bilhão em todos os 774 municípios da área de concessão da companhia.

Para se ter uma ideia da relevância do Programa, em todo esse tempo ele já foi responsável pela economia de 7.423 giga whats-hora (GWh), energia suficiente para abastecer, durante um ano, cerca de 3,5 milhões de clientes. Outro dado importante é que, no período de 25 anos, a companhia contribuiu para que 520 mil toneladas de CO2 não fossem liberadas na atmosfera. Em uma leitura mais prática, o valor é equivalente ao carbono absorvido por 3,7 milhões de árvores da mata atlântica em 20 anos.

Fonte: Cemig