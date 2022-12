Cemig entrega premiação a alunos e professora por destaque na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética  

Destaques em Minas Gerais, os participantes receberam notebook personalizado e medalhas; competição busca sensibilizar para uso sustentável da energia.

Foto: Cemig / Divulgação.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) recebeu, nesta semana, nove estudantes e uma professora para a premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee 2022), no Museu de Artes e Ofícios. Os participantes receberam a medalha da competição e um notebook personalizado. A oportunidade celebrou o uso sustentável da energia e a educação para a conservação ambiental.

Estudantes do 8o e do 9o ano do ensino fundamental de escolas públicas e particulares vieram de diversas regiões de Minas.

Gerente de Eficiência Energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz destaca que a competição estimula as gerações atuais a protagonizarem a mudança necessária para frear o aquecimento global. “Nós estamos aqui para dizer que a responsabilidade por um mundo melhor é nossa. Não é só de jovens, alunos. Nós, da Cemig, estamos engajados em participar dessa transformação, e o uso sustentável da energia, sem desperdícios, é um dos caminhos pelo qual podemos contribuir”, afirmou.

Nesse sentido, o gerente ressaltou, ainda, que o Programa de Eficiência Energética da Cemig, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é uma ferramenta para apoiar essa mudança necessária no mundo. As iniciativas do Programa abrangem a substituição de equipamentos que consomem energia em excesso por outros mais modernos e mais eficientes, o que é realizado em hospitais públicos e filantrópicos e em residências de baixa renda, por exemplo.

Na área educacional, além de apoiar a Onee 2022, a Cemig também desenvolve projetos de conscientização para alunos da rede pública e troca da iluminação de instituições estaduais de ensino. Para estimular cada vez mais os alunos, um dos projetos, o Cemig nas Escolas, utiliza estruturas itinerantes (caminhões e tendas) para levar experiências lúdicas e inovadoras, com jogos, realidade virtual e a simulação de desafios reais de economia de energia.

Professora homenageada

Além dos nove alunos premiados pelas suas colocações na disputa, a professora com o maior engajamento na inscrição de alunos do estado também foi homenageada. A docente premiada, Fátima Souza Fona, leciona química no Colégio Militar de Juiz de Fora e afirmou, na premiação, que o ato de incentivar é o início de uma mudança positiva para os alunos.

“Essa Olimpíada não é na área de química, mas é uma área que eu dou muito valor, que é a energia elétrica. De todas as olimpíadas que já participei, essa foi a mais desafiante. Uma vez que não era da minha área, tive que estudar, aprender o conteúdo e ensinar aos meus alunos. E eu acredito fielmente no papel transformador de uma olimpíada”, declarou a professora.

A iniciativa

A Olimpíada voltada para o tema ocorre pela segunda vez em todo o país. No ano passado, quando o projeto-piloto foi implantado, as escolas públicas e particulares de Minas Gerais não tiveram participação, já que o evento científico em sua fase de teste ocorreu em escala menor (120 municípios).



Neste ano, 500 municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal participaram.

No total, cerca de 200 mil estudantes foram inscritos. A expectativa, agora, é que o evento possa integrar o calendário de olimpíadas brasileiras. Em Minas Gerais, 12 mil estudantes participaram da Onee 2022, sendo que 1,8 mil deles se destacaram e receberão medalhas em suas casas.

Desenvolvida como eixo do Programa de Eficiência Energética de 34 distribuidoras de energia elétrica de todo o país, com regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e coordenação do instituto Abradee, a olimpíada busca conscientizar estudantes e população sobre a importância de utilizar a energia de forma consciente e sem desperdícios.

Durante o período de inscrições, a Cemig esteve à frente de estratégias de comunicação para sensibilizar as instituições de ensino públicas e particulares, professores e alunos dos 8º e 9º ano do ensino fundamental. Essa divulgação também contou com a parceria da Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG), presente em todo estado.

Ao longo do processo, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre energia, fontes alternativas e, principalmente, eficiência energética e formas de combate ao desperdício do recurso. A didática contou com jogos (gameficação) para tornar o conhecimento mais lúdico e despertar o interesse de alunos e professores sobre a temática.

Fonte: Agência Minas.