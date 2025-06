Cemig e Pouso Alegre realizam ação sobre segurança com energia elétrica

Ação contou com integração entre estudantes e filhos de colaboradores da Cemig, além de café da manhã e atividades lúdicas

Foto: Cemig

A Cemig promoveu uma ação especial de conscientização voltada para os alunos da Escola de Esportes do Bairro Belo Horizonte, em Pouso Alegre. O evento aconteceu na base operacional da companhia, em parceria com a Prefeitura do município, por meio da Superintendência Municipal de Esportes.

A iniciativa, idealizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Superintendência Regional Sul da Cemig, teve como objetivo reforçar a importância dos cuidados com a rede elétrica e ensinar, de forma lúdica e interativa, como funciona uma subestação de energia.



Durante a visita, as crianças aprenderam sobre os riscos de empinar pipas próximos à rede elétrica, além dos perigos de qualquer tentativa de contato com fios ou equipamentos da rede.

Os técnicos da Cemig Alexandre Pires e Pedro Balsani explicaram, de forma didática, como é realizada a distribuição de energia e os principais procedimentos para garantir a segurança da população. O superintendente Murilo Galvão e o gerente Giordano Bruno Oliveira também estiveram presentes na ação.

“Não sabíamos de muitas das precauções que foram mostradas aqui hoje. Sei que os meninos aprenderam muito”, afirmou o professor Jouber Luiz Ferreira.



Além do momento educativo, a ação também contou com um café da manhã e um minicampeonato de futebol, promovendo integração entre os alunos e filhos de colaboradores da Cemig.

De acordo com o Superintendente da Cemig, Murilo Galvão Marigo, a atividade reforçou não só os cuidados com a energia, mas também valores como trabalho em equipe, respeito e colaboração. “Estamos muito felizes em recebê-los aqui. Essas ações fazem parte do compromisso da Cemig com a segurança, a educação e o desenvolvimento social das comunidades onde atuamos, indo ao encontro da nossa missão que é transformar vidas com a nossa energia”, disse Murilo.

Fonte: Cemig