Cemig disponibiliza posto de troca gratuita de lâmpadas em Três Pontas

Iniciativa busca promover o uso eficiente e sustentável da energia; clientes residenciais devem apresentar a conta de luz e lâmpadas antigas no ponto de troca

Foto: Cemig

A Cemig está com uma nova inciativa do Programa de Eficiência Energética em Minas Gerais, o que representa uma boa oportunidade para aqueles que querem economizar energia. A ação permite que clientes residenciais de Três Pontas substituam, de forma gratuita, até sete (7) lâmpadas antigas por outras de tecnologia LED.

A troca é válida para clientes titulares da conta ou que tenham procuração, de acordo com o modelo disponibilizado no posto de troca e no site da Cemig, conforme este link. O posto de troca ficará no município de 9 a 14 de setembro, na Praça Cônego Victor, no centro da cidade.

De acordo com o gerente de eficiência energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, as lâmpadas de LED são mais adequadas para as residências porque apresentam durabilidade superior e maior eficiência. Isso significa que elas consomem menos energia quando comparadas às lâmpadas fluorescentes compactas, por exemplo. Contudo, a iniciativa busca, sobretudo, incentivar o uso sustentável da energia no dia a dia.

“Nós queremos fomentar na população a cultura da eficiência energética. E a troca de lâmpadas é uma demonstração de que é possível contribuir para a construção de um futuro mais sustentável com atitudes simples. A modernização de lâmpadas é uma possibilidade de reduzir o desperdício de energia elétrica, potencializada, ainda, quando as pessoas começam a entender que é importante não deixar luzes acesas sem necessidade e aproveitar a luz natural do dia pelo máximo de tempo”, destaca Ronaldo Lucas Queiroz.

Como os clientes residenciais podem participar

Para participar, os clientes residenciais devem apresentar a última conta de energia quitada e um documento de identidade. A troca de lâmpadas será feita mediante a apresentação de até sete (7) unidades de lâmpadas. Os interessados também devem estar adimplentes com a companhia de energia elétrica, havendo possibilidade de consultar a situação no momento da troca das lâmpadas.

Nesse sentido, a Cemig solicita que os interessados levem também um comprovante de pagamento, mesmo que este seja apresentado virtualmente, pelo celular.

Fonte: Cemig