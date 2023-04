Cemig destaca dicas simples de economia de energia em dias de temperaturas mais amenas

Mudanças nos hábitos podem significar grande economia na fatura de energia elétrica

Foto: CSul

O outono marca a transição das altas temperaturas, que são características do verão, para os dias mais frios – que são a marca do inverno. Por isso, nesta época do ano que apresenta um clima mais ameno, a Cemig volta a orientar os seus clientes para o uso racional de energia elétrica. A economia começa com a mudança de hábitos.

Segundo o engenheiro de Eficiência Energética e Sustentabilidade, Thiago Batista, adotar atitudes simples no dia a dia pode auxiliar na redução do consumo.

Uma orientação simples indicada pelo especialista é que os clientes verifiquem o estado da borracha de vedação de refrigeradores e ajustem o termostato desses equipamentos, considerando que a temperatura do ambiente está mais baixa. Se as portas não estiverem fechando corretamente, a geladeira ou o freezer irão gastar mais energia para resfriar os alimentos.

“A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia em uma residência, principalmente devido ao ‘abre e fecha’. Além disso, é importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no seu interior, pois isso sobrecarrega o refrigerador e consequentemente aumenta o consumo de energia”, afirma.

“Para saber se a borracha de vedação está em bom estado, faça o seguinte teste: coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira, feche a porta e tente retirar a folha, se ela sair com facilidade, está na hora de trocar a borracha. Repita o teste em vários pontos da porta da geladeira”, completa.

Thiago Batista também ressalta que reduzir o tempo embaixo do chuveiro é recomendado, pois nos dias mais frios é comum a utilização do equipamento na potência máxima, que permite banho mais quente, mas aumenta o consumo de energia. O ideal é manter o chuveiro na posição verão. Apenas com esta mudança, a redução do consumo de energia pode chegar a 30%.

“A utilização do chuveiro em sua potência máxima com certeza terá reflexos no valor da fatura do fim do mês, para atenuar este impacto é importante estar atento ao tempo de banho”, comenta o engenheiro da Cemig.

Outros equipamentos

Outra dica recomendável é, ao se utilizar a máquina de lavar roupas, colocar de uma só vez a quantidade máxima de peças indicada pelo fabricante, diminuindo assim a quantidade de vezes de utilização do eletrodoméstico. O ferro elétrico também só deve ser ligado quando houver uma grande quantidade de roupas para passar.

Além disso, deve-se evitar utilizar esse equipamento em horários em que muitos outros estiverem ligados. Ele sobrecarrega a rede de energia elétrica, devido à sua potência elevada, e pode causar o desligamento automático do disjuntor.

Outra atenção que os clientes precisam ter é com os equipamentos no modo de espera. Nesta condição, os aparelhos consomem menos do que em uso normal, mas seria como uma torneira pingando 24 horas, todos os dias, e essa água não é utilizada. Para economizar, é necessário que o consumidor retire o equipamento da tomada.

“A eletricidade consumida por um aparelho eletrônico em stand by (modo de espera) pode representar até 15% do consumo do equipamento. Vale ressaltar que, ao desligar a TV, é importante desligar os demais equipamentos que estão conectados ao aparelho. Os receptores de TV por assinatura são os maiores vilões deste tipo de desperdício’”, explica.

Para finalizar, o especialista da Cemig destaca que buscar aparelhos eletrodomésticos eficientes e substituir as lâmpadas de casa por lâmpadas LED pode representar, mensalmente, uma economia de até 75% no consumo.

Fonte: Agência Minas