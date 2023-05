Cemig abre inscrições para curso online e gratuito sobre empreendedorismo feminino

Iniciativa visa formar mulheres para a gestão de seus próprios negócios. Inscrições podem ser feitas até 25 de maio

Foto: Cemig

O Programa Você – Voluntariado Cemig vai promover a 2ª edição 2023 do projeto “Mulheres Empreendedoras online”, com a metodologia da Junior Achievement – JA Minas Gerais. A formação, que é gratuita, é uma ótima chance para o público feminino participar, de forma online e segura, de um processo empoderador e que pode criar diversas oportunidades futuras no mundo dos negócios.

A iniciativa visa formar mulheres para a gestão de seus próprios negócios, incentivando o empreendedorismo feminino. Podem participar mulheres que já possuem seu empreendimento ou que estão pensando em abrir um negócio próprio. “O objetivo é contribuir com a geração de renda para as beneficiadas, proporcionando a elas investir no futuro de suas famílias e melhorar o bem-estar social, além de ser uma excelente oportunidade de aprendizado e networking”, afirma a analista de sustentabilidade da Cemig, Marina Souza Lúcio Oliveira.

O programa de aprendizagem prática foi desenvolvido para estimular a autoestima das participantes, senso de pertencimento e compromisso em desenvolver as suas habilidades empreendedoras. A ação é composta por quatro módulos que vão desde conceitos básicos do empreendedorismo, reconhecendo as características empreendedoras no comportamento das participantes até o auxílio na construção do plano de negócios.

A formação acontecerá de forma 100% on-line, com início no dia 30 de maio e término em 8 de junho. As participantes terão acesso a lives e aulas semanais, nas terças e quintas-feiras, das 19 às 21h. O link será enviado para os e-mails cadastrados no formulário de inscrição.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas até 25 de maio, pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLGrfnlDhILSvSszaaiEJUBG39qIm1gFQmplzdrqzQ_1UMvg/viewform?usp=sf_link

Fonte: Cemig