CEMEI em Três Corações recebe equipe de imunização

Foto: Prefeitura de Três Corações

Vacina nas Escolas: na última semana, a equipe de Imunização de Três Corações realizou atualização vacinal de estudantes do CEMEI Afonsina Fonseca Musa. Foram avaliados 33 cartões e vacinadas 29 pessoas.

O objetivo é verificar e atualizar os cartões dos alunos em idade escolar para que todos fiquem protegidos no tempo certo seguindo corretamente o calendário nacional de imunização tanto com a vacina da Gripe quanto das doses de rotina que estejam em atraso.

A equipe continuará com as visitas, por isso é importante que os pais fiquem atentos ao receber o bilhete da escola com o agendamento. A próxima escola a receber a imunização será o CAIC. Para mais informações, entre em contato com o Posto Central pelo número 35 98821 4373 ou com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

Fonte: Prefeitura de Três Corações