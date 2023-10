Celebração do Mês das Crianças continua em Lavras

A continuação do Mês da Criança, que irá percorrer todos os CMEIs da cidade, é uma iniciativa do Governo Municipal, através da Secretaria de Educação.

Foto: Prefeitura de Lavras

A celebração do Mês das Crianças continua nos Centro de Educação Infantil (CEMEIS) de Lavras. Durante toda a semana, as crianças vão contar com uma programação especial, cheia de muitas brincadeiras e diversão.

Nesta quarta-feira, dia 18, foi a vez das crianças do CEMEI Maria da Conceição Carvalho Gomide, do bairro Vale do Sol, se divertirem com os brinquedos infláveis. Além de comemorar o dia das crianças, a iniciativa é prova de que a educação pode ser divertida e transformadora ao mesmo.

Fonte: Prefeitura de Lavras