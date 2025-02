CEIAM atende mais de 520 alunos por semana em Pouso Alegre

Objetivo é proporcionar aos alunos da Rede Municipal uma educação integral que une o ensino acadêmico às artes, promovendo desenvolvimento cultural e social.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, às atividades do Centro de Ensino Integral Artístico Municipal (CEIAM).

O projeto, que começou com a proposta de atender 150 alunos da Rede Municipal de Ensino, já alcança 520 estudantes por semana em duas unidades, refletindo o sucesso e a grande procura pela iniciativa.

O CEIAM oferece uma formação artística completa, com aulas de Artes Visuais, Instrumentos Musicais, Dança, Artes Cênicas, Musicalização e Canto Coral. O objetivo é proporcionar aos alunos da Rede Municipal uma educação integral que une o ensino acadêmico às artes, promovendo desenvolvimento cultural e social.

“Ver esse projeto crescer e impactar tantas crianças e jovens é motivo de orgulho para toda a nossa gestão,” ressaltou o Prefeito Coronel Dimas.

A Secretária Municipal de Educação, Suelene Marcondes, enfatizou o papel transformador do CEIAM, “O sorriso no rosto das crianças ao entrarem nas salas hoje mostra que estamos no caminho certo. Oferecendo aos nossos alunos experiências que ampliam horizontes e despertam talentos.”

Com duas unidades em funcionamento e um cronograma diversificado, o CEIAM reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer uma educação pública acessível para todos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre