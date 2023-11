CEAE de São Lourenço participa de Roda de Conversa com municípios do Sul de Minas

O encontro aconteceu em Varginha, na Universidade Federal de Alfenas

O Centro Estadual de Atendimento Especializado (CEAE) de São Lourenço participou, na última quinta-feira (23/11), da 10ª Roda de Conversa com a Atenção Primária à Saúde dos municípios. O encontro aconteceu em Varginha, na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), e foi organizado pela Superintendência Regional de Saúde de Varginha.

Na oportunidade, tutores do Projeto Saúde em Rede, Coordenadores da Atenção Primária de Saúde e Secretários Municipais de Saúde de 50 municípios do Sul de Minas puderam conhecer melhor a estrutura, funcionamento e serviços ofertados pelo CEAE.

A Coordenadora do CEAE São Lourenço, Regina Paula Ferreira Pinto Siqueira, destacou a importância de São Lourenço estar no encontro. “A nossa unidade atende 24 municípios de sua microrregião de saúde, com uma equipe multidisciplinar que oferta o cuidado com médicos especialistas, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistência social, farmacêutica, dentre outras, na atenção especializada. É muito importante que os municípios conheçam o serviço, o fluxo de encaminhamento e viabilizem o acesso àqueles que necessitam”, ressalta.

Representaram a unidade de São Lourenço no encontro além da coordenadora Regina Siqueira, Ivy Giovannine e Giovana Laterza.

Sobre o CEAE

O CEAE configura-se como um ponto de atenção especializada ambulatorial que busca potencializar e qualificar a atenção à saúde nas linhas de cuidado ofertadas. Estes Centros são normatizados pela a Resolução SES/MG N° 6.946, de 04 Dezembro de 2019, que regulamenta e apresenta em seu escopo os processos de supervisão e avaliação e a metodologia de financiamento desses serviços.

O acesso aos Centros Estaduais de Atenção Especializada é regulado exclusivamente por meio da atenção primária, mediante a estratificação de risco e em conformidade com os critérios de encaminhamento.

Os centros devem atuar de maneira integrada à atenção primária e à atenção terciária, de forma articulada com o território de abrangência, observando as diretrizes assistenciais e protocolos definidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

Esse programa dispõe de assistência multiprofissional, ofertando consultas e exames especializados, considerados essenciais para garantir a resolubilidade assistencial nas linhas de cuidado: Saúde Materno- infantil de risco; propedêutica do câncer de colo de útero e de mama e atenção ao Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial Sistêmica; Doença Renal Crônica de alto e muito alto risco, e Saúde do Idoso Frágil, que buscam impactar na redução dos dados de morbimortalidades por complicações evitáveis associadas a esses agravos não transmissíveis.

