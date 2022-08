Casos de morcegos diagnosticados com raiva ascendem um alerta em todo o Estado de Minas

Extrema não diagnosticou nenhum caso deste vírus, mas cuidados já estão sendo tomados de forma redobrada.

Foto: Divulgação Prefeitura de Extrema.

Segundo noticiado em 8 de agosto deste ano, mais um morcego diagnosticado com raiva foi capturado pela Prefeitura de Belo Horizonte, somado aos outros 14 morcegos que tiveram diagnósticos positivos para a doença na cidade. Dados confirmam ainda que em toda Minas Gerais, quatro pessoas faleceram vítimas da raiva em 2022, sendo os óbitos registrados em Bertópolis, localizado na região do Vale do Mucuri, ambos estão relacionados à mordedura de morcego.

O Centro de Controle de Zoonoses de Extrema quer intensificar uma força tarefa para prevenção da raiva, analisando os acidentes mais comuns no município, identificando quais bairros possuem raiva bovina, já que morcegos não os únicos transmissores da raiva. Partes dessas ações foram cumpridas com a realização da Campanha de Vacinação Antirrábica, que aconteceu no decorrer dos meses de julho e agosto, concretizando a aplicação de 10.200 doses aos cães e gatos do município.

É necessário ainda intensificar a vigilância da raiva de forma integrada, unindo o setor da epidemiologia, Imunização e da Atenção Primária a Saúde e alicerçando também a atenção aos protocolos de pós-exposição adequados (em pacientes que tiveram acidentes com animais potencialmente transmissores da raiva, principalmente morcegos e silvestres), além da educação em saúde na área rural (pra prevenção de acidentes) e por fim, orientar a população para não manipular animais silvestres.

Esses casos em Minas Gerais são eventos de alerta para que haja melhorias adequadas na Vigilância e nos tratamentos pós-exposição, aliados a medidas de prevenção de acidentes. Além disso, a população será orientada em relação à aparição de morcegos e animais silvestres, para não tentar alimentar ou capturar. Em caso de agressões e contato com animais potencialmente transmissores da raiva, a vítima deverá procurar atendimento nas unidades de saúde para o tratamento da pós-exposição, conforme protocolo.

Para obter mais informações ou tirar dúvidas, entre em contato pelo telefone: (35) 3435-3438.

Fonte: Prefeitura de Extrema.