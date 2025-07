Casos de dengue caem mais de 90% em Itajubá

Redução é atribuída à vacinação, ações de controle do vetor e conscientização da população

Foto: Fábio Marchetto/SES-MG

A cidade de Itajubá registrou uma expressiva queda no número de casos de dengue nos primeiros quatro meses deste ano. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram notificados 685 casos no período, uma redução de mais de 90% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o município enfrentou mais de 7 mil registros da doença.

A queda acentuada é resultado direto das ações preventivas adotadas pela Prefeitura, com destaque para o programa de vacinação contra a dengue, o trabalho da equipe de epidemiologia, o monitoramento constante de possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti e a atuação educativa junto à população.

Outro fator que tem contribuído para o controle da doença é a aplicação do fumacê em bairros estratégicos da cidade, medida que reforça o combate ao mosquito transmissor nos locais com maior incidência de casos.

Segundo a Secretaria de Saúde, a mobilização continuará ao longo do ano, com intensificação das visitas domiciliares, orientações à população e ações de bloqueio sempre que forem identificados focos do mosquito. A pasta reforça ainda a importância da colaboração dos moradores na eliminação de criadouros dentro das residências.

Fonte: Prefeitura de Itajubá