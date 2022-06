Casal é preso pela PCMG por morte de criança de dois anos

Vitima foi morta em Águas Formosas.

Casal investigado pelo homicídio de uma criança, de dois anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (15), em Nanuque, região do Mucuri. A vítima foi morta em Águas Formosas. No dia anterior à prisão (14), a equipe da Delegacia de Polícia em Águas Formosas deflagrou a operação Oberon, com o apoio da Polícia Militar das cidades de Águas Formosas, Machacalis, Umburatiba e Crisólita, visando localizar e prender os suspeitos.

O casal foi detido após a equipe da PCMG em Águas Formosas obter informações de que os suspeitos estariam em fuga, com destino ao Espírito Santo. Assim, um novo cerco foi montado por policiais civis da Delegacia Regional em Nanuque, que localizou e cumpriu os mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.

O crime

Conforme apurado, a vítima deu entrada no hospital local, com fortes dores abdominais, e morreu minutos depois, ainda durante o atendimento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Teófilo Otoni, onde foi submetido ao exame de necropsia. Levantamentos apontam que o casal é investigado por maus-tratos a outra criança, a qual já passou por intervenção dos órgãos de acolhimento à criança e ao adolescente.

Fonte: PCMG / Foto Ilustrativa