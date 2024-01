Carnaval de Poços de Caldas promete agitar a cidade com muita alegria e folia

Uma das novidades deste ano é a mudança no trajeto do desfile dos blocos de rua

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas, a maior cidade do Sul de Minas, já se prepara para receber os foliões de todas as idades em um Carnaval repleto de animação e diversão. Com a abertura oficial marcada para sexta-feira, dia 09 de fevereiro, às 18h, o evento promete ser um dos destaques da temporada na região. A entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, em frente à Prefeitura, marcará o início das festividades.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, informa que serão mais de 40 shows que acontecerão em diferentes pontos da cidade. As principais concentrações de folia serão na Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes. Entre as atrações confirmadas estão a Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, samba no Bairro Cascatinha, além de shows e desfiles de Blocos de Rua, garantindo uma variedade de estilos para todos os gostos.

Uma das novidades deste ano é a mudança no trajeto do desfile dos blocos de rua, que terá sua concentração na Praça Getúlio Vargas, seguida por um percurso ampliado até adentrar a rua Assis Figueiredo. A alteração visa proporcionar uma experiência ainda mais envolvente para os participantes e espectadores, ao mesmo tempo, em que garante a segurança dos foliões.

Os blocos de rua prometem agitar todos os dias de Carnaval, trazendo alegria e descontração para moradores e visitantes. A expectativa é que a festividade mantenha o alto astral e a tradição que consolidaram Poços de Caldas como um destino imperdível durante a temporada de folia.

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, a população pode se preparar para dias de carnaval em família, com diversão e alegria garantidas. A programação completa será divulgada nos próximos dias, e a cidade se prepara para receber os foliões de braços abertos. Poços de Caldas promete ser o destino perfeito para quem busca uma experiência única neste Carnaval de 2024. Prepare-se para cair na folia e celebrar essa festa tão esperada!

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas