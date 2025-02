Carnaval de Poços de Caldas deve movimentar mais de 120 milhões de reais

Carnaval deve atrair mais de 330 mil foliões, em 5 dias de programação, aumento de 10% em comparação a 2024

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Carnaval de Poços de Caldas deve atrair mais de 330 mil foliões este ano, em cinco dias de programação, com aumento de 10% em comparação ao mesmo período de 2024. O levantamento da Secretaria de Turismo local estima, ainda, movimentação de R$ 120 milhões com gastos em hospedagem, visitas a pontos turísticos e no comércio em geral, com serviços de alimentação, compras etc.

O secretário de Turismo, Arison Siqueira, informou que o Carnaval é um período de oportunidades para todos setores. Segundo ele, o movimento bruto estimado da rede hoteleira é de cerca de R$ 22 milhões e o comércio local (bares, restaurantes e lojas) deve faturar mais de R$ 90 milhões nos dias da folia. “Donos de apartamentos em aplicativos de aluguel também estão eufóricos com a data, pois esse tipo de hospedagem pode gerar ganhos da ordem de R$ 2 milhões com reservas na época”, revelou Arison.

Arison comenta, ainda, que o bom desempenho da economia local interfere nos cofres públicos, positivamente, ‘tanto que para o Carnaval a expectativa é de R$ 8 milhões em arrecadação de impostos’. “São valores substanciais que serão convertidos em melhorias para a população, em construção e reforma de escolas, centros de educação infantil, realização de mutirões de cirurgias na saúde e benfeitorias urbanas”, ilustrou Arison.

OPORTUNIDADES DE EMPREGO

O secretário, Arison Siqueira, lembra que o Carnaval vai muito além da arrecadação direta para o município. Segundo ele, o período é de oportunidades para todos e, por exemplo, devido a alta demanda muitos jovens conseguem a primeira oportunidade de emprego e depois, até, podem seguir carreira. “A nova colocação surge, as vezes, em vagas de ‘extras’ no comércio ou em aplicativos de transporte, setores muitos concorridos na época”, avalia Siqueira.

DINHEIRO FICA EM POÇOS

Outro ponto importante, destacado por Arison, é o fato dos gastos públicos feitos no Carnaval retornarem para Poços, em forma de pagamentos realizados a fornecedores, artistas e músicos. “Isso faz com que o dinheiro circule e permaneça em nossa cidade.” afirma o secretário.

IMPORTÂNCIA DO TURISMO

Para Arison, os números financeiros e as oportunidades de negócio que o setor cria, mostram a importância do Turismo para o desenvolvimento da cidade. De acordo com o secretário, investir no Carnaval, esta grande festa popular, tem retorno garantido. “Sem isso, a cidade deixaria de arrecadar e o turista folião buscaria outras localidades para curtir e gastar dinheiro”, explicou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas