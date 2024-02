Carnaval de Itajubá terá folia especial para moradores e turistas

Prefeitura divulga programação diversificada com atrações no Parque da Cidade e na Praça Principal

Foto: Prefeitura de Itajubá

Itajubá se prepara para momentos de alegria e animação com a divulgação da programação do Carnaval 2024. Com uma variedade de atrações, o evento promete encantar moradores e turistas que desejam viver a tradicional celebração carnavalesca em um ambiente familiar e seguro.

A Praça Theodomiro Santiago, no centro de Itajubá, receberá a folia entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A programação inclui apresentações musicais, matinês e atrações locais como o Dj Achilles, resgatando clássicos de carnaval de todos os tempos, como marchinhas e enredos carnavalescos.

Já no Parque da Cidade a folia ao ar livre acontecerá com blocos, baterias e shows que prometem agitar os foliões. Destaque para o Bloco Varada N’Água, Banda Swingado, Banda Movimento Axé, Trio Carna Jybá, Banda de Pagode Grupo Simplicidade, Bloco Gafanhoto, Banda Tempero Baiano e a Banda Show Ápice. A diversão será garantida para todas as idades, com matinês, pintura no rosto, algodão doce, e pipoca.

“O Carnaval de Itajubá é uma tradição que une nossa comunidade em alegria e diversão. Neste ano, preparamos uma programação especial que promete encantar a todos, sejam moradores ou visitantes. Convido a todos a participarem e celebrarem conosco essa festa tão aguardada”, afirmou o prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves.

Confira a programação completa:

Praça Theodomiro Santiago

Sábado, 10 de fevereiro:

14h: Léo Paulista

16h30: Luiseera!

19h30: Dj Achilles – Marchinhas e músicas de Carnaval

Domingo, 11 de fevereiro:

14h: Tales Vasconcelos

16h30: Bloody Queen

19h30: Dj Achilles – Marchinhas e músicas de Carnaval

Segunda, 12 de fevereiro:

14h30: Dj Achilles – MATINÊ MARCHINHAS e Músicas de Carnaval

14h30 – 16h: Pintura no Rosto

16h30: Tatila e banda

19h: Dj Achilles – Marchinhas e músicas de Carnaval

Terça, 13 de fevereiro:

14h30: Dj Achilles – MATINÊ MARCHINHAS e músicas de Carnaval

14h30 – 16h: Pintura no Rosto

16h30: Confraria do Samba

19h30: Dj Achilles – Marchinhas e músicas de Carnaval

Parque da Cidade

Sábado, 10 de fevereiro:

17h: Concentração Bloco Varada N’Água

18h: Bloco e bateria Varada N’Água

21h: Banda Swingado

Domingo, 11 de fevereiro (Matinê):

14h: Cia de Dança Movimento Axé 25 anos

16h: Volta ao lago – Trio Carna Jybá

16h: Banda MATINÊ- Moleka Levada

16h – 18h: Pintura no Rosto, algodão doce e pipoca

18h: Academia de Dança Lalá Rodrigues

19h: Grupo Simplicidade (Pagode)

21h: Banda Show Moleka Levada

Segunda, 12 de fevereiro:

18h: Bloco Gafanhoto

21h: Banda Show ÁPICE

Terça, 13 de fevereiro (Matinê):

16h: Banda Matinê Tempero Baiano

16h -18h: Pintura no Rosto, Pipoca, algodão doce

18h30: Bateria Varada N’Água

21h: Banda show Tempero Baiano

Fonte: Prefeitura de Itajubá