Carnaval de Guaxupé atrai multidão de foliões

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Carnaval 2025 marcou a retomada da folia na Avenida Conde Ribeiro do Valle, superando todas as expectativas e consolidando-se como um dos mais grandiosos da história. Com recordes de público, shows inesquecíveis e foliões animados, a festa celebrou a cultura e a alegria do povo guaxupeano. Após desafios e adaptações, o Carnaval deste ano trouxe de volta a energia contagiante para a avenida, além das matinês no Centro de Eventos Nabih Zaiat e Quadra do Parque dos Municípios 1.

A programação começou na sexta-feira (28) com apresentação do grupo de dança UNIDOS PELA DANÇA e shows de RENATO E GIOVANELLI e US AGROBOYS. No sábado as matinês começaram no Centro de eventos sempre com DECK 90 nas marchinhas, roda de samba com Carlão e o PROJETO EU SOU O SAMBA e GRUPO DE TEATRO COM O PROJETO “SHAKESPEARE APAIXONADO: SONHO DE UM BAILE DE CARNAVAL”

TEATRO E FOLIA SE ENCONTRAM PARA UM ESPETÁCULO ENCANTADOR! A noite no palco principal foi embalada pelo grupo de dança do professor WILLIAM RODRIGUES e os shows de SAMBA TRUPE e SÓ PRA CONTRARIAR.

O domingo começou com uma grande novidade: a matinê na quadra de esportes do Parque dos Municípios 1. A criançada da região pôde brincar o carnaval com GRUPO DE TEATRO COM O PROJETO “SHAKESPEARE APAIXONADO: SONHO DE UM BAILE DE CARNAVAL”, show de DECK 90 nas marchinhas e roda de samba com Carlão e o PROJETO EU SOU O SAMBA. A noite do palco principal contou com GRUPO UNIDOS PELA DANÇA, shows de JOÃO PAULO MOLIN e EXALTASAMBA.

Na segunda-feira de carnaval a criançada curtiu mais uma matinê no Centro de Eventos com a recreação do GRUPO DE TEATRO BORBOLETAS EM CORES E VERSOS, além das marchinhas e roda de samba. No palco principal se apresentaram Grupo de dança do professor Wiliam Rodrigues, MAURÍCIO FARAH e SAN!

O último dia de folia foi marcado pela despedida da matinê na quadra do Parque dos Municípios 1, com recreação do Grupo de Teatro “Borboletas em Cores e Versos”, marchinhas e roda de samba. A noite foi marcada pela supremacia feminina no palco principal, em alusão ao mês das mulheres. A professora MICHELE NICOLA se apresentou com seu grupo de dança e os shows de BÁRBARA KAYALA e IZY MONTEIRO levantaram os foliões, fechando com “chave de ouro’ o Carnaval de Guaxupé.

O que se viu foi milhares de pessoas na Avenida Conde Ribeiro do Valle, com artistas consagrados, nossos talentos locais e muita alegria embalando a multidão ao som do axé, pagode, samba, sertanejo e muito mais. As matinês com marchinhas e samba, além dos grupos teatrais brilharam com a tradição da recreação, proporcionando um espetáculo vibrante de cores e folia, resgatando a essência do Carnaval, onde todos podem se divertir sem distinção.

Além da alegria contagiante, o Carnaval 2025 se destacou pela organização e segurança. Medidas inovadoras foram implementadas para garantir o bem-estar dos foliões, incluindo reforço na segurança pública, serviços acessíveis e iniciativas sustentáveis. Equipes de segurança particular, brigadistas, Polícia Militar, Dimutran e Guarda Civil Municipal garantiram um evento seguro e familiar.

O sucesso estrondoso do Carnaval 2025 reforça a importância do evento para a cultura e a economia da cidade, movimentando recursos e gerando empregos em diversos setores. A cidade registrou ocupação expressiva em hotéis e crescimento econômico impulsionado pelo turismo. A festa, que une tradição e inovação, provou mais uma vez que o espírito carnavalesco guaxupeano é inabalável e segue conquistando a todos. Com um saldo extremamente positivo, a expectativa já é grande para o Carnaval 2026, que promete superar todas as edições anteriores e manter viva a chama dessa celebração única.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé