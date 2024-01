Carnaval 2024 em Minas será marcado por projetos artísticos e culturais em diversas cidades

Edital da Cemig está patrocinando 25 iniciativas em 17 municípios; Companhia também investe na infraestrutura da festividade da capital mineira

Foto: Julia Lanari / Divulgação Cemig

O Carnaval da Liberdade 2024 promete encantar as milhares de pessoas que vão aproveitar os dias de folia em Minas Gerais, seja na capital ou em outras cidades das diferentes regiões mineiras. A Cemig, como a maior incentivadora da cultura no estado, está presente apoiando diversas iniciativas que farão parte dessa festa. Com investimento de R$ 5 milhões, a Companhia está patrocinando 25 projetos que serão realizados em Belo Horizonte e em outros 16 municípios de Minas.

Além dos recursos que a Cemig está direcionando via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Leic) para os projetos que serão realizados nos dias de carnaval em Minas Gerais, a Companhia também está patrocinando a infraestrutura da folia em Belo Horizonte. O projeto inédito de sonorização conta com novos equipamentos mais modernos e potentes que serão instalados em pontos estratégicos das ruas por onde passarão os blocos e trios elétricos, ampliando o alcance do som em todo o trajeto.

A diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, destaca a importância que o Carnaval de Minas Gerais está ganhando dentro do cenário nacional e ressalta o compromisso da empresa com a cultura mineira.

“É motivo de muita satisfação para a Cemig participar dessa festa popular que, a cada ano, vai ganhando mais notoriedade, atraindo mais foliões e turistas para Minas Gerais. A Cemig, abraçando as múltiplas formas de cultura, vai apoiar blocos, blocos caricatos, grupos carnavalescos e demais iniciativas que trazem a temática para a festa deste ano. O objetivo é fortalecer ainda mais o carnaval mineiro, fazendo com que ele esteja presente nas várias cidades do interior, nas diversas regiões, democratizando o acesso à cultura e ampliando o turismo no nosso estado”, afirmou.

Kumaira também enfatiza a relevância da folia para a economia de Minas. “Além de proporcionar festa, alegria, brincadeira e diversão, apoiar a cultura mineira, em especial o Carnaval, é também impulsionar a economia local, a economia criativa. Patrocinar o carnaval nas várias regiões do estado é proporcionar geração de emprego e renda. É promover Minas Gerais como um grande destino no carnaval, fomentando o desenvolvimento socioeconômico do estado”, finalizou.

A Cemig ampliou em R$ 1 milhão o valor repassado às atrações carnavalescas, na comparação com os recursos destinados pela empresa às iniciativas em 2023. São R$ 5 milhões em 2024 ante os R$ 4 milhões no ano anterior. O número de projetos selecionados também apresentou crescimento. Em 2023, a Cemig apoiou 21 iniciativas. Neste ano, serão 25 atrações incentivadas pela Companhia.

Diferentes cidades

Investimento ampliado

As ações patrocinadas pela Cemig serão realizadas em: Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Juiz de Fora, Tiradentes, Teixeiras, Uberlândia, Divinópolis, Itapecerica, Itaúna, Três Pontas, Oratórios, Rio Doce, Ponte Nova, Paracatu, Tiros e Diamantina.

Ensaio Geral

No próximo sábado e domingo (13 e 14/1), o projeto de sonorização patrocinado pela Cemig será apresentado e testado durante o Ensaio Geral do Carnaval 2024. O evento gratuito vai reunir os principais blocos de Carnaval de Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas, na altura do número 4.000. A concentração será a partir das 9 horas e a folia segue até as 20 horas.

Capacitação dos projetos aprovados

Os blocos e as demais iniciativas apoiadas pela Cemig passarão por uma capacitação que tem a finalidade de abordar os aspectos relacionados ao enfrentamento à violência contra as mulheres durante o Carnaval.

O objetivo é trabalhar o tema e sensibilizar todos os envolvidos na festa sobre a importância do combate e a prevenção à violência contra as mulheres, além de abordar as formas de assistência e as garantias dos direitos desse público. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) que promoverá a capacitação em parceria com a Cemig.

Fonte: Agência Minas