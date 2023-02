Carnabebê é opção de folia para os pequeninos em Poços de Caldas

Programação do Carnaval de Poços de Caldas desde 2015, o Carnabebê foi crescendo e passou a ocupar novos espaços e novas datas até chegar ao formato atual, com apresentações todos os dias da folia.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Bailarinas, piratas, palhacinhos e muitos heróis e heroínas têm encontro marcado no Carnabebê que em 2023 estará em novo local, agora na Praça dos Imigrantes, próximo ao Xadrez Gigante, de sábado a terça-feira (18, 19, 20 e 21/02), às 16h. Voltado para crianças de 0 a 7 anos, o projeto conta com músicos, cantores e atores que animam a matinê especial para os pequeninos.

Na programação do Carnaval de Poços de Caldas desde 2015, o Carnabebê foi crescendo e passou a ocupar novos espaços e novas datas até chegar ao formato atual, com apresentações todos os dias da folia. De 2015 a 2019, a atração foi realizada na antiga estação ferroviária e em 2020 passou para a Rua São Paulo. Após dois anos sem Carnaval, o Carnabebê retorna agora em novo palco, na Praça dos Imigrantes.

A cargo da Cia. Brincanto, o Carnabebê mescla instrumentos como violão, teclado e saxofone junto a brinquedos como chocalho e xilofone. As atividades são lúdicas e visam promover a interação com os pais e crianças, com repertório adequado aos pequenos, no sentido de estimular a coordenação e a criatividade.

“O primeiro aconteceu em 2015 e foi um sucesso, inesperadamente. Ninguém esperava um sucesso tão grande e, desde 2015, temos tido Carnabebê todos os anos. O evento foi crescendo, tanto que foi necessário mudá-lo de lugar devido à quantidade de público. Só não nos apresentamos nos anos de pandemia. Aguardamos ansiosamente o retorno e agora estamos nos preparando para voltar e divertir todas as famílias novamente”, destaca a atriz e diretora teatral, Bia Câmara.

O secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, destaca que o Carnabebê acontece na Praça dos Imigrantes neste ano para que as crianças e as famílias possam brincar em um local ainda mais adequado e seguro, com repertório específico para a faixa etária, com foco no verdadeiro brincar carnaval, atuando também no desenvolvimento criativo das crianças.

No local, a turminha vai poder dançar, cantar, jogar confete e curtir as brincadeiras e músicas especialmente voltadas para o público infantil, com arranjos únicos da Cia. Brincanto. O Carnabebê acontece nos quatro dias de carnaval, às 16h, na Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante).

Além do Carnabebê, a Praça dos Imigrantes vai receber programação especial em todos os dias da folia, a partir das 14h. “No mesmo local, vamos ter, a partir das 14h, atividades lúdicas para as crianças, como teatro, por exemplo”, informa o secretário Ricardo Fonseca.

Poços de Caldas integra o programa Carnaval da Liberdade, iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o slogan “A Liberdade mora em Minas e o Carnaval também”. A iniciativa intersetorial vem sendo desenvolvida em quatro eixos: Estruturação, Fomento, Ações Culturais e Promoção.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.