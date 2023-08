CAPS Infanto-Juvenil oferece Grupo de Reabilitação Psicossocial para adolescentes, em Passos

Ao longo desse período já foram realizados, em média, 500 atendimentos.

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil “João Vitor Freitas Santos” (CAPSi), inaugurado em maio deste ano, ganha destaque com serviços de grande importância para a comunidade. Com a supervisão da Psicóloga Tatiana Capute e da Farmacêutica Ana Cristina Amorim, a nova unidade oferece reabilitação e tratamentos para as crianças e adolescentes de Passos e região.

De acordo com a Coordenadora do CAPSi, Tânia Carneiro, “Esse é um serviço de atenção diária, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com transtornos mentais graves e persistentes, ou que apresentem transtornos ocasionados pela dependência de álcool e outras drogas”. Com esse tipo de cuidado especializado a unidade é capaz de ajudar diversas pessoas necessitadas.

O CAPSi está completando dois meses de funcionamento. Ao longo desse período já foram realizados, em média, 500 atendimentos. Entre eles estão consultas, participação em grupos terapêuticos, oficinas, atendimentos psicoterápico, acolhimento e visita domiciliar. Além disso, a equipe também mantém contato com outros serviços, como Conselho Tutelar, CREAS e escolas do município.

O projeto do Grupo de Reabilitação Psicossocial traz a proposta de criar um ambiente seguro para os pacientes, oferecer oportunidade de tratamento aos adolescentes da cidade e realizar orientações sobre o uso de medicamentos. O CAPS Infanto-Juvenil está localizado na Avenida Otto Krakauer, 886, e está de portas abertas para as crianças e adolescentes que necessitam de cuidados.

