Capril Conquista promove dia de campo com presença do Presidente da Emater MG

Foto: Prefeitura de Monsenhor Paulo

Empresa de destaque nacional localizada na zona rural de Monsenhor Paulo, o Capril Conquista promoveu um dia de campo com a presença do presidente da Emater MG, Otávio Martins Maia , seus diretores e toda a equipe da regional de Alfenas da empresa.

Os proprietários Marcel e Cláudia apresentaram as diversas fases da produção, desde o manejo das cabras nas pastagens, até o controle de qualidade dos deliciosos queijos, que puderam ser degustados por todos os convidados.

Estiveram presentes diversas autoridades do município, secretários da administração municipal, o CEO do grupo MGM, José Belato Jr, vereadores Kadu Brandão, Cida, Israel e Sônia, o presidente do Sindicato Rural, Igor Lenzi , além da prefeita Letícia Belato, que destacou o grande desenvolvimento alcançado pela empresa nesse curto período de atividades na aprazível região do Moinho.

O Laticínios Capril Conquista é mais uma empresa apoiada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Monsenhor Paulo, que se encontra em pleno crescimento, gerando emprego, renda e prosperidade para o nosso município.

Fonte: Prefeitura de Monsenhor Paulo