Capoterapia é realizado no CRAS de Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

Sexta-feira é dia de Capoterapia no Cras Santa Efigênia com assistidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A capoterapia é uma vertente da capoeira e utiliza alguns dos seus elementos em atividade física orientada para idosos. Sua musicalidade proporciona descontração e resgata a memória nacional. A atividade ressocializa o idoso, melhora a coordenação motora, a força muscular, a autoestima e diminui a depressão.

Tem o objetivo de realizar mudanças benéficas no estilo de vida dos idosos e respectivamente obter melhoras nos problemas comuns da terceira idade, com por exemplo: redução de pressão arterial, controle das diabetes, melhoria da capacidade cardiorrespiratória, redução de colesterol, controle do peso (reduzindo problemas articulares), falta de mobilidade, entre outros.

As aulas são ministradas pelo Mestre Alessandro Sebastião dos Santos, toda sexta-feira a partir das 8h.

Fonte: Prefeitura de Lavras