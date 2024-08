Capacitação sobre WhatsApp para negócios está com inscrições abertas em Alfenas

Palestra gratuita promovida pelo Sebrae Minas vai auxiliar pequenos negócios a melhorarem o atendimento e as vendas ambiente on-line

Foto: Agência Sebrae

Com o objetivo de apresentar as principais ferramentas que auxiliam as micro e pequenas empresas a melhorarem o relacionamento e as vendas no ambiente on-line, o Sebrae Minas promove, em Alfenas, no dia 13 de agosto, a palestra “Transforme seu atendimento usando WhatsApp Business para encantar e fidelizar clientes”. As vagas são limitas, e as inscrições gratuitas devem ser feitas neste link.

A palestra é destinada a empreendedores que desejam aprender mais sobre os recursos dessa ferramenta, com o intuito de atrair clientes e impulsionar a presença digital da empresa. Os participantes receberão noções básicas de como dominar as funcionalidades do WhatsApp Business, configuração e uso do app, melhores práticas de atendimento, e estratégias para aumentar a satisfação e fidelização dos clientes.

“Integrar de forma eficaz as ferramentas disponíveis no mercado às estratégias de marketing digital da empresa, como o WhatsApp Business, é um importante mecanismo para o aumento da eficiência operacional, do fortalecimento da marca e conquista de novos clientes mediante um atendimento personalizado”, afirma a analista do Sebrae Minas Adaiby Gonçalves.

Pesquisa Negócios Digitais

Segundo o estudo do Sebrae Minas, a principal vantagem de investir em um negócio digital apontada por 66% dos entrevistados é o alcance geográfico. A possibilidade de vender a qualquer momento foi lembrada por 44% dos empresários, enquanto 38% consideraram a autonomia do cliente como o principal benefício do comércio eletrônico.

A pesquisa aponta ainda que a plataforma mais acessada pelos donos de pequenos negócios é o WhatsApp Business, utilizada por 76% dos respondentes. Para 69%, o Instagram é a plataforma mais adequada, enquanto o Facebook é o principal meio de venda para 45% dos empresários.

Fonte: Sebrae Minas