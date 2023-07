Capacitação dos aprovados da área da educação no Concurso da Prefeitura de Lavras

O evento tem como objetivo preparar os novos profissionais para os desafios do ambiente educacional.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na manhã desta quarta-feira (19), os candidatos aprovados no Concurso da Prefeitura da área da educação participaram da capacitação na Universidade Federal de Lavras (Ufla).

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Ufla, que resultou na Semana de Integração e Formação de Novos Professores e Profissionais da Educação. O evento tem como objetivo preparar os novos profissionais para os desafios do ambiente educacional.

Com duração prevista até o dia 25 de julho, a capacitação abordará conteúdos de extrema importância, como técnicas de avaliação, metodologias de trabalho e garantia da qualidade por meio de resultados e material didático. Essa abordagem visa alinhar todos os processos do semestre atual, que está sendo encerrado, e capacitar os participantes para o início do próximo, assegurando um começo promissor.

Os professores e profissionais da educação presentes poderão desfrutar de uma programação completa, que contempla palestras e atividades práticas, proporcionando uma formação abrangente e atualizada.

A Semana de Integração e Formação de Novos Professores e Profissionais da Educação é uma oportunidade para unir experiências e conhecimentos, preparando os educadores para promoverem uma educação de qualidade e contribuírem para o desenvolvimento da comunidade.



Confira a programação completa do evento:

20/7 (quinta-feira)

Manhã

Formação 5 – SAEB e Avaliações Externas: características e importância

– Utilização da Plataforma Acerta Brasil: Importância dos dados no planejamento e Intervenção Pedagógica

Formação 4, Parte 2 – Educação Infantil e Infância: relações entre cuidar, educar e brinca.

Tarde

Formação 1, parte 2 – Formação de formadores escolares: o trabalho dos supervisores pedagógicos na perspectiva da indução e do desenvolvimento profissional docente no contexto da escola.

21/7 (sexta-feira)

Manhã

Formação 6, parte 1 – O planejamento da ação didática e o uso de recursos, materiais e artefatos pedagógicos no processo ensino-aprendizagem.

Tarde

Formação 7, parte 1 – A escuta às crianças como pressuposto para a organização do trabalho pedagógico para a educação da infância.

24/7 (segunda-feira)

Manhã

Formação 8 – A avaliação em questão: elementos para a promoção do processo ensino-aprendizagem



Formação 1, parte 3 – Formação da formadores escolares: o trabalho dos supervisores pedagógicos na perspectiva da indução e do desenvolvimento profissional docente no contexto da escola.



Tarde

Formação 7, parte 2 – A escuta às crianças como pressuposto para a organização do trabalho pedagógico para a educação da infância.



Formação 9 – Educação, cuidado, segurança e saúde no contexto da educação infantil

25/7 (terça-feira)

Manhã

Formação 6, parte 2 – O planejamento da ação didática e o uso de recursos, materiais e artefatos pedagógicos no processo ensino-aprendizagem.



Formação, parte 4 – Formação de formadores escolares: o trabalho dos supervisores pedagógicos na perspectiva da indução e do desenvolvimento profissional docente no contexto da escola.



Tarde

Formação 10 – Registros do acompanhamento de aprendizagem na educação infantil: desafios e possibilidades.



Atividade Cultural: Grupo Teatro Construção

Atividade Cultural: Grupo de Cordas Ufla



Dias 27 e 28 de julho

Atividade de acolhimento e inserção nas Unidades Escolares.

Fonte: Prefeitura de Lavras