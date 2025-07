“Cantando a Vida” arrecada mais de 3 toneladas de doações em Poços de Caldas

Com entrada gratuita, show reuniu cerca de 7 mil pessoas para assistir às apresentações do Padre Fábio de Melo e da cantora Eliana Ribeiro

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O evento “Cantando a Vida”, realizado no Parque Municipal Antônio Molinari como parte da programação oficial do Festival de Inverno 2025, teve como destaque o forte engajamento da população em uma ação solidária que resultou no recebimento de 3,375 toneladas de doações.

Com entrada gratuita, o show, que reuniu cerca de 7 mil pessoas para assistir às apresentações do Padre Fábio de Melo e da cantora Eliana Ribeiro, também teve como propósito incentivar o público a colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e agasalhos em bom estado.

Todos os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais de Poços de Caldas, que atuam no acolhimento e atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O prefeito Paulo Ney agradeceu a participação do público e destacou o caráter solidário do evento.

“Queremos agradecer às pessoas que estiveram no show Cantando a Vida, na última sexta-feira, e contribuíram espontaneamente com alimentos para doação.”

O vereador Ricardo Sabino, que também acompanhou o evento, reforçou a importância da ação.

“Além de viverem uma noite emocionante, também ajudaram muitas entidades que precisam desse apoio.”

A ação reforça o papel da cultura como instrumento de mobilização social e cidadania, consolidando o “Cantando a Vida” como um dos marcos do Festival de Inverno 2025 — promovendo não apenas momentos de fé e emoção, mas também gestos concretos de amor ao próximo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas