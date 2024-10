Candidatos a prefeito e vereador de Senador José Bento estão desaparecidos

Carro utilizado para campanha foi alvo de tiros

Foto Capa: Arquivo Pessoal / Foto Matéria: Redes Sociais

O candidato à prefeitura de Senador José Bento, Natan da Saúde (PSD), e o candidato a vereador Thiago Rubens Martyr da Silva (PSD) estão desaparecidos. O veículo usado durante compromissos de campanha, foi encontrado na zona rural da cidade com marcas de tiros.

Segundo a Polícia Militar, o carro foi encontrado no Bairro dos Marianos, com marcas de tiros no para-brisa, próximo onde mora o vereador, por volta de 19 horas.

Segundo informações da comissão de campanha do candidato a prefeito, Natan da Saúde e o vereador foram na tarde da última quarta-feira (2) até Borda da Mata (MG) para fazer campanha com eleitores da cidade vizinha, mas que votam em Senador José Bento. Ainda de acordo com o assessor, a última notícia que eles receberam foi de que os candidatos comeram pastel em uma barraca em Borda da Mata.

Na manhã desta quinta-feira (3), familiares começaram a procurar pelos candidatos e acionaram a polícia. A Polícia Militar faz buscas na região.

Fonte: Redação CSul