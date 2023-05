Câmpus UFLA Paraíso promove Café Filosófico aberto ao público

A ideia do evento é estimular a aproximação da Universidade com a comunidade local.

Foto: UFLA

O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (Ictin-UFLA), promove, na próxima segunda-feira (22/5), o I Café Filosófico UFLA câmpus Paraíso: O Papel da Universidade na Sociedade. O encontro terá a participação do Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional, Ensino Superior e Trabalho, Cícero Barbosa; do diretor da Escola Estadual Clóvis Salgado, professor João Pedro Menezes Jacinto, e de docentes do câmpus Paraíso.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para se inscrever, o interessado deve acessar o SIG UFLA, fazer um rápido cadastro e buscar pelo nome do evento. As vagas são limitadas.

Segundo o professor Raphael Sanches, um dos organizadores do Café Filosófico, a ideia do evento é estimular a aproximação da Universidade com a comunidade local.

“Buscamos nos aproximar institucionalmente, cada vez mais, da comunidade paraisense. Com esse evento, esperamos fomentar e estimular discussões filosóficas com a participação da sociedade. Para isso, organizamos essa primeira série de palestras no formato de cafés filosóficos, com o tema central Universidade e Sociedade”, explica Sanches.

A professora Raíssa Andrade, que também integra a comissão organizadora, ressalta que a ação trabalha, ainda, o fortalecimento do tripé ensino, pesquisa e extensão universitária, especialmente a extensão, que ocupa lugar de destaque quando se discute o papel social de uma Instituição de Ensino Superior (IES).

“Os três pilares da Universidade Pública são o ensino, a pesquisa e a extensão, e essa última só é possível com a parceria entre Universidade e Sociedade. Criar espaços para trocas de conhecimentos, expectativas e interesses é de suma importância para que essa integração aconteça com qualidade. A UFLA anseia colaborar para o desenvolvimento de São Sebastião do Paraíso e região e, da mesma forma, conta com a comunidade para seu desenvolvimento”, afirma a docente.

Fonte: UFLA