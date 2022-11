Campus Araxá comemora seus 30 anos neste sábado

Festividades vão contar com as presenças de servidores, estudantes, terceirizados e representantes do setor privado.

Foto: CEFET-MG.

O campus Araxá realiza, neste sábado (19), a partir das 9h, uma comemoração que marca os 30 anos de sua inauguração. Servidores ativos e aposentados, estudantes, terceirizados, autoridades municipais e representantes do setor privado estarão presentes para celebrar estas três décadas, completadas em 4 de fevereiro deste ano.

Para o diretor do campus, professor Natal Pires, a solenidade marca a importante presença do CEFET-MG em Araxá e na região nesses 30 anos, uma Instituição de referência e extremamente respeitada pela excelência dos profissionais que coloca no mercado, bem como pela formação humana que acompanha a profissionalização dos estudantes. “O CEFET-MG aqui significa oportunidades de qualificação para uma grande parcela da população do município e região, quer seja para os jovens em nossos cursos técnicos integrados, quer para os jovens e adultos em nossos cursos técnicos subsequente/concomitância externa, graduações e mestrado”, afirma.

Para os próximos 30 anos, projeta Natal, as perspectivas são de crescimento, um dos motivos é que já se tem em pauta adiantada a implantação, em breve, de um curso de Engenharia Civil. “Em relação aos desafios futuros, creio que o principal será o de continuar ofertando ensino público, gratuito e de qualidade com a excelência que tem sido realizada até hoje. Outra questão é necessidade de ampliação da estrutura física e da oferta de cursos outros para atender às demandas de Araxá e região, em todos os níveis”, sinaliza o diretor.

30 anos de crescimento

Inaugurado em 4 de fevereiro de 1992, o campus Araxá iniciou suas atividades com os cursos técnicos de Eletrônica, Mecânica e Mineração. Ao longo desse tempo, foi ampliando sua estrutura física, seus recursos humanos e, consequentemente, seu escopo de oferta de cursos. No ano de 2002, passou a contar com o curso técnico em Edificações; três anos depois, teve início a graduação em Engenharia de Automação Industrial, seguida, em 2010, da Engenharia de Minas. Desde 2019, o campus conta ainda com um curso de pós-graduação stricto sensu, o Mestrado Profissional em Engenharia de Minas.

Fonte: CEFET-MG.