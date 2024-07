Campos Gerais se consolida como maior produtor de café do Sul de Minas

O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, que deve colher na safra 2024, de acordo com dados da Conab, 58,8 milhões de sacas.

Foto: Geraldo Aureliano/Sakey

Com pouco mais de 26 mil habitantes, Campos Gerais é uma típica cidade do interior do Sul de Minas, onde as pessoas ainda se encontram para um dedo de prosa e apreciam um cafezinho ao redor do fogão de lenha. Munícipio com quase 770 km² de área territorial, e assim como boa parte da região, a cultura do café floresceu no século 19 e mudou a economia da cidade.

Em meio às Serras do Capão Alto e do Paraíso, e tendo como plano de fundo as águas do Lago de Furnas, as lavouras cafeeiras predominam a paisagem e fazem parte da cultura do maior munícipio produtor de café do Sul de Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Campos Gerais possui 16 mil ha de lavoura de café que, este ano, devem produzir pouco mais de 416 mil sacas, o que dá uma produtividade de 1.562 kg/ha. Ainda segundo a Secretaria, Campos Gerais está entre os cinco maiores produtores de café de Minas Gerais.

Para o presidente da Cooperativa de Café de Campos Gerais e Campo do Meio, Coopercam, esse é um fato que deve ser comemorado por toda a população, “pois o café, seja direto ou indiretamente, está entranhado na vida de toda a comunidade de Campos Gerais. E nesse sentido, a Coopercam também tem um grande mérito para que o munícipio alcançasse esse título, já que, desde 1980, a cooperativa tem ajudado de forma sistêmica e contínua os produtores de café”, explica José Márcio Rocha.

Rocha também lembra que, nos últimos 40 anos, houve uma transformação muito grande no mercado de café. “A Coopercam esteve sempre atenta às novidades tecnológicas e às exigências do mercado consumidor global. Sem dúvida, muitas coisas mudaram nas últimas décadas e muitas transformações ainda virão. E ficar atento é uma prerrogativa que temos para atender da melhor forma possível o munícipio”, completa.

Rodada de Negócios 2024

Como já dito pelo presidente da Coopercam, a cooperativa está sempre pronta para auxiliar os cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio. Com a reta final da colheita da safra 2024, é ora, portanto, dos produtores começarem a se preparar para a próxima safra.

A Coopercam, dessa forma, já começou a organizar a Rodada de Negócios 2024, evento que será realizado nos dias 28 e 29 de agosto, na sede da cooperativa em Campos Gerais. Para oferecer insumos e maquinários agrícolas com os melhores preços e condições de pagamento, a Coopercam fechou parcerias com os maiores fornecedores do setor agro.

José Eduardo Vanzela, diretor comercial da cooperativa, ressalta que “fizemos excelentes parcerias com grandes fornecedores do mercado, sempre tendo como foco os nossos cooperados. Com certeza, vamos oferecer aos nossos associados, produtos e condições de comercialização que irão ajudá-los a ter mais rentabilidade com suas lavouras de café”.

Fonte: Eliana Sonja / Sakey Comunicação