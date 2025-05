Campos Gerais recebe visita de servidores de Elói Mendes

Foto: Prefeitura de Campos Gerais

Na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, a administração municipal de Campos Gerais recebeu a visita de servidores da Prefeitura de Elói Mendes, entre eles, Valdirene da área de convênios, Rossana, arquiteta e Bruno engenheiro.

Os servidores foram conhecer a estrutura, o funcionamento e trocar experiências com os técnicos do Setor de Projetos e Captação de Recursos da Prefeitura de Campos Gerais em relação ao andamento e execução de cadastro de Emendas Parlamentares, Propostas Voluntárias, obras, convênios e contratos de Repasse.

A Administração de Campos Gerais foi elogiada pela organização com os processos durante a execução dos convênios. Na oportunidade, foram presenteados com o Guia da Serra do Paraíso e lembranças com a marca do município.

Fonte: Prefeitura de Campos Gerais