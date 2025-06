Campos Gerais recebe repasse de R$ 300 mil da Câmara Municipal

O recurso será destinado, prioritariamente, para investimentos na área da Saúde, além de reforçar ações em outras secretarias municipais de Campos Gerais.

Foto: Prefeitura de Campos Gerais

Na tarde da última terça-feira (24/06), a Prefeitura Municipal de Campos Gerais recebeu um cheque no valor de R$ 300 mil repassado pela Câmara Municipal. O montante é fruto da economia realizada pelo Legislativo ao longo do exercício e será destinado a investimentos no município.

De acordo com a administração, a prioridade será a área da Saúde, mas outras secretarias municipais de Campos Gerais também poderão ser beneficiadas com parte do recurso.

A Administração de Campos Gerais destacou a importância da parceria com o Legislativo e agradeceu pela responsabilidade no uso dos recursos públicos. A devolução reforça o compromisso conjunto com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte: Campos Gerais