Campos Gerais bate recorde em proficiência de Língua Portuguesa na rede municipal

96% dos alunos atingiram os níveis “Recomendado” ou “Avançado”, consolidando um resultado expressivo para toda a rede.

Foto: Prefeitura de Campos Gerais

O município de Campos Gerais alcançou em 2024 o maior índice de proficiência em Língua Portuguesa da rede municipal nos últimos anos, com nota média de 569 pontos na Avaliação Externa Somativa (Simave), aplicada aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Outro destaque importante é que nenhum estudante foi classificado no nível de desempenho “Baixo”, evidenciando avanços significativos na qualidade da aprendizagem logo nos primeiros anos da trajetória escolar. Além disso, 96% dos alunos atingiram os níveis “Recomendado” ou “Avançado”, consolidando um resultado expressivo para toda a rede.

O desempenho reflete o esforço conjunto de professores, gestores, equipes pedagógicas e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, que vem investindo em políticas públicas voltadas à alfabetização na idade certa e ao fortalecimento das práticas pedagógicas.

Fonte: Prefeitura de Campos Gerais