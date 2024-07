Campo Futuro de Pouso Alegre analisa custos de produção de morango e brócolis

Projeto prevê a realização de 150 painéis de levantamento de custos de produção em todo o país, abrangendo 20 estados, 124 municípios e monitorando 53 atividades agropecuárias distintas.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema CNA/Senar, em parceria com o Sistema Faemg Senar e Sindicato de Produtores Rurais de Pouso Alegre, promovem o Projeto Campo Futuro, uma iniciativa dedicada ao levantamento de custos de produção das cadeias de morango e hortaliças, com ênfase no cultivo de brócolis. Para 2024, o Projeto prevê a realização de 150 painéis de levantamento de custos de produção em todo o país, abrangendo 20 estados, 124 municípios e monitorando 53 atividades agropecuárias distintas. Entre esses painéis, 18 serão dedicados à produção de frutas e hortaliças.

A assessora técnica de frutas, hortaliças e flores da CNA, Letícia Barony, explica que, com as informações coletadas, os produtores poderão identificar os melhores momentos para tomar decisões. “O objetivo do projeto é orientar e incentivar os participantes a avaliarem os custos de suas atividades, buscando alcançar eficiência tanto produtiva, quanto econômica,” esclarece Letícia.

A metodologia inclui mobilização de produtores e técnicos, execução do painel de levantamento de custos, avaliação e validação dos dados, monitoramento mensal dos custos e publicações de matérias, entrevistas e propostas de políticas públicas que visam aprimorar a eficiência do setor agropecuário. Ao final do processo, os resultados econômicos e financeiros das propriedades analisadas são apresentados aos participantes.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, explica que é a primeira vez que o projeto será realizado nas culturas de morango em Minas Gerais e de brócolis na região. Em 2018, os brócolis foram analisados em Senador Amaral. Ele reforça que a iniciativa será uma ferramenta importante para os produtores locais. “É uma ação importante, pois são informações reais, de campo, que vão compor um cenário de análise para o produtor rural”, explica.

Os painéis do Projeto Campo Futuro serão realizados no Sindicato dos Produtores Rurais (SPR) de Pouso Alegre. Pela manhã, às 09h, será realizado o painel focado na produção de morangos, enquanto à tarde, às 14h, acontecerá o painel voltado para a produção de hortaliças – brócolis.

Fonte: Sistema Faemg Senar