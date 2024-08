Campo Experimental de Caldas da EPAMIG ministram capacitação sobre uva e vinho

Programação realizada nos dias 27 e 28 de agosto foi voltada para extensionistas da Emater-MG

Foto: EPAMIG

A equipe do Campo Experimental de Caldas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) conduziu, nos dias 27 e 28 de agosto, palestras e atividades de teóricas e práticas em vitivinicultura para a capacitação de 25 extensionistas de diferentes regionais da Emater-MG.

“Recebemos a solicitação do coordenador técnico estadual de Fruticultura da Emater-MG, Deny Sanábio, durante um evento em São Gonçalo do Sapucaí. Após o acerto entre as partes, começamos a elaborar a programação agregando informações sobre a produção de uvas finas, de mesa e para a elaboração de sucos. E prevendo a utilização de toda a infraestrutura e a colaboração de todos os profissionais do Campo Experimental”, explica o pesquisador da EPAMIG Francisco Mickael Câmara.

Na terça-feira, 27, os pesquisadores Francisco Câmara e Cláudia Souza apresentaram os temas “Aspectos Técnicos para a Implantação de Vinhedos”, “Nutrição, Correção de Solo e Adubação” e “Controle Fitossanitário dos Vinhedos”. No dia 28, os pesquisadores abordaram o “Manejo do Vinhedo – Poda, Desbrota, Desfolha, Raleio etc.”, teoria e prática.

Ainda na quarta-feira, a pesquisadora Renata Vieira da Mota, coordenadora do Programa Estadual de Pesquisa em Vitivinicultura da EPAMIG falou sobre o “Colheita, pós-colheita e maturação das uvas”. A programação na EPAMIG foi encerrada com visita à vinícola, conduzida pelo enólogo Filipe Casseli, e painel de degustação de vinhos com a enóloga Angélica Bender.

Fomento à atividade

A EPAMIG mantém, em parceria com as prefeituras municipais de Caldas, Andradas e Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas, a Emater- MG e o Senar, um projeto com o objetivo de conhecer, resgatar e fortalecer a vitivinicultura de mesa na região, além de estimular o cultivo e o processamento de uvas de mesa entre os agricultores familiares.

Na produção de uvas finas, a Empresa é a responsável pela validação e difusão da tecnologia de dupla poda da videira que tem garantido a produção de vinhos finos de inverno de alta qualidade em diferentes locais do Sudeste e Centro Oeste do Brasil. Também produz mudas de uvas finas e de mesa e oferece o serviço de vinificação para produtores previamente cadastrados e incubados.

Fonte: EPAMIG