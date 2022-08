Campo Belo promoveu a III Semana de Vigilância Sanitária com participação de profissionais de saúde, comerciantes de gêneros alimentícios e população em geral￼￼

Ações foram desenvolvidas também nas feiras de hortifruti.

Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Belo

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, promoveu de 1° a 4 de agosto, a III Semana de Vigilância Sanitária de Campo Belo, com o tema “Proteção à Saúde, Biossegurança e Novos Conceitos no Cotidiano”, em homenagem ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, comemorado hoje, 05 de agosto.As atividades foram realizadas diariamente no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com palestras direcionadas a profissionais de saúde das redes pública e privada, comércio varejista de carnes, comerciantes e ambulantes de gêneros alimentícios.

O prefeito Dr. Alisson foi representado pelo assessor de Gabinete Marconi Rodrigues Costa no evento, que contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Dr. José Assunção e do médico Dr. Antuany Casarino Almohallha.As palestras foram proferidas por:Denilton Cordeiro dos Santos (coordenador da Vigilância Sanitária); Karina Rocha Dutra (farmacêutica fiscal); Ana Paula Vicente (fiscal sanitário); Dr. Ramiro Lara Resende (médico veterinário); Danielle Resende Aguiar(coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal- SIM ), José Carlos Correia e Alessandra Aparecida Alves Cassemiro(Secretaria de Desenvolvimento).

Ações foram desenvolvidas também nas feiras de hortifruti, pelos fiscais Nadna Meire de Souza,Eliseu Rodrigues Pereira e Ricardo Diniz Cambraia.As atividades envolvendo o Sistema de Saúde e a Vigilância Sanitária cumprem determinação da lei federal n° 13.098/2015, com objetivo de ampliar a conscientização e a promoção da saúde nos municípios.

Fonte:Prefeitura de Campos Belo