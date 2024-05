Campo Belo Discute Implementação da Política Aldir Blanc e Plano Anual de Recursos

Prefeitura de Campo Belo promove debate para fortalecer a cultura local.

Foto: Prefeitura de Campo Belo

A Prefeitura de Campo Belo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, realizou na noite de ontem, 22, Audiência Pública para a implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR). O encontro contou com a presença da secretária da pasta, Adriana Ribeiro Fiorini, com toda a equipe da Secretaria de Cultura (SECULT) e com vários artistas, fazedores de cultura e representantes das entidades culturais.

A reunião iniciou-se com a apresentação da Lei Aldir Blanc. Todos os presentes foram ouvidos e todas as sugestões foram recolhidas através de uma dinâmica. O debate foi harmonioso entre os participantes.

O fomento e valorização da cultura local, bem como a aplicação eficaz e democrática do recurso recebido pelo nosso município, serão a base do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), a fim de atender às reais necessidades do setor no município.

Fonte: Prefeitura de Campo Belo