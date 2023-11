Campeã Pan-Americana: Bárbara Hellen será recebida com festa em Pouso Alegre

O trajeto será feito com segurança e acompanhamento da Secretaria Municipal de Trânsito.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Bárbara Hellen conquistou o lugar mais alto do pódio no karatê nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. A atleta pouso-alegrense será recebida com grande festa na cidade nesta quarta-feira (22) durante o trajeto que fará no caminhão do Corpo de Bombeiros.

“Quero agradecer a todos que torceram por nós. Agradecer a nossa cidade que torceu muito. Essa medalha é nossa! Esse título é nosso”, destaca a atleta Bárbara Hellen.

O Prefeito Cel Dimas destaca que “a presença da Bárbara é muito importante. Ela tem um impacto muito positivo, sobretudo nos jovens que precisam de inspiração para seguir o caminho certo e seus objetivos. O esporte muda a vida das pessoas. É uma grande honra para nós esse momento”.

Trajeto

O trajeto será feito com segurança e acompanhamento da Secretaria Municipal de Trânsito. A atleta irá sair às 15h30 da Academia Minas-Kan (Av. Duque de Caxias, Centro) e entre os pontos do trajeto estão: Ruas centrais, Praça João Pinheiro, Praça Senador José Bento, Avenida Tuany Toledo e Prefeitura de Pouso Alegre, onde o Prefeito Cel Dimas irá receber a atleta.

Ouro no Pan-Americano

Bárbara Hellen conquistou a medalha de ouro no último dia 5/11 na luta final contra a colombiana Wendy Mosquera por 4 a 2, na categoria de até 68kg. Antes disso, Bárbara tinha feito quatro lutas, todas no fim de semana, na primeira fase. Ela venceu todas e conquistou o ouro de forma invicta.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre