Campanhenses se formam em cursos do Instituto Federal, em parceria com a Prefeitura

Os cursos fazem parte da parceria realizada entre a Prefeitura

Foto: Prefeitura de Campanha

Trinta e seis pessoas se formaram na noite de ontem (10/5) nos Cursos realizados pelo Instituto Federal do Sul de Minas, em parceria com a Prefeitura da Campanha. A cerimônia de entrega de Certificados foi realizada no prédio da Secretaria de Cultura, com a participação do Prefeito Roberto Silva, do Vice-Prefeito Nei Maia e da Coordenadora do Projeto Capacita Sul de Minas (IF Sul de Minas) Paula Magda Roma.

Os cursos fazem parte da parceria realizada entre a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus de Três Corações, ligado ao Ministério da Educação.

Quem também participou da cerimônia foi o Secretário Nilber Martins, junto com as monitoras dos cursos de “Vendedor” e “Introdução ao Marketing Digital”, Cássia Leite e Bruna Cristina.

No nosso Facebook ( fb.com/prefcampanha ), vamos conhecer os formandos dos Cursos Gratuitos do IF Sul de Minas, em parceria com a Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Campanha