Campanha nas escolas viraliza, e Prefeitura de Pouso Alegre adere a movimento

Ao todo, sete instituições municipais de ensino aderiram à ação, além das estaduais e das privadas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Trocar palavras de ódio por amor, respeito e harmonia. Essa é a proposta do movimento que está viralizando nas redes sociais e que promete tomar conta das escolas brasileiras, nesta quinta-feira (20), quando muitas escolas celebram o “Dia da Compaixão, do Amor e da Gratidão”.

“Nós temos que ter a escola como um lugar sagrado, de refúgio, compaixão, paz e amor. Estão sendo realizadas diversas ações em conjunto com a Polícia Militar, psicólogos e outras áreas. Nós não podemos e não vamos deixar que o medo tome conta. Os valores precisam ser resgatados e toda comunidade deve trabalhar unida para que o foco não seja desviado”, afirma o Prefeito Cel Dimas.

O movimento é anônimo, surgiu na internet como uma resposta às supostas ameaças às escolas do Brasil. Ato que, nas últimas semanas, levaram apreensão a pais, mães, professores e aos estudantes.

Ao todo, sete instituições municipais de ensino aderiram à ação, além das estaduais e das privadas. As ações foram variadas, algumas optaram por trocas de abraços na escola, soltura de balões brancos, orações, trabalhos com foco no tema, músicas etc.

Saiba quais:

Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Lázara Casarini Diani, Bairro São Cristóvão CEIM – Profª Benedita de Fátima Canadas, Bairro Jardim Jatobá Sítio Escola, Bairro Vale do Sol Escola Municipal Dom Otávio, Bairro Jardim Esplanada Centro de Ensino Integral Artístico Municipal (CEIAM), no Bairro Santa Filomena Escola Municipal Anita Faria Amaral, no Bairro Santa Luzia Escola Municipal Jandyra Tosta de Souza, no Belo Horizonte

Fonte: Prefeitura de Três Corações