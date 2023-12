Campanha inicia curso preparatório para certificação de conselheiros e servidores

O Curso se estenderá até o dia 14, das 8h às 17h, no Museu Regional.

Foto: Prefeitura de Campanha

Na manhã desta terça-feira (12/12), o CampanhaPrevi deu início a um curso preparatório importante! A Formação e Certificação de Conselheiros, Servidores, Diretoria e Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município da Campanha está em pleno andamento.

A abertura contou com a presença do Prefeito Roberto Silva, que destacou a relevância do Instituto e a importância da saúde financeira da Previdência Municipal. Ele reconheceu o comprometimento daqueles que dedicaram suas vidas ao serviço público e falou da importância do Concurso Público já aberto na Prefeitura e que também vai colaborar com o fortalecimento da instituição.

O Curso se estenderá até o dia 14, das 8h às 17h, no Museu Regional.

A Presidente do CampanhaPrevi, Patrícia Gomes, também expressou sua gratidão à Prefeitura, enaltecendo a proximidade e a dedicação constante do Executivo Municipal em atender aos anseios em benefício dos aposentados.

Fonte: Prefeitura de Campanha