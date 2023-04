Campanha “Fique Sabendo”, em Poços, realiza mais de 200 testes rápidos para HIV e Sífilis

O público-alvo da Campanha “Fique Sabendo” foi composto por pessoas adultas, especialmente as que têm vida sexual ativa.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria de Saúde realizou no período de 10 a 15 de abril, a Campanha “Fique Sabendo”, disponibilizando para homens e mulheres o acesso aos serviços de saúde, totalmente gratuitos, com testes rápidos para doenças do tipo HIV e Sífilis no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Unidades Básicas de Saúde e no centro da cidade.

Desde o início da Campanha, foram realizados mais de 200 testes, tanto de Sífilis quanto de HIV, e foram distribuídos mais de 11.000 preservativos masculinos e 500 preservativos femininos.

“A pessoa faz o teste e recebe o resultado no próprio local, em casos positivos é feito o encaminhamento do paciente. Os testes são gratuitos, feitos a partir de uma gotinha de sangue retirada do dedo (como nos testes de glicemia). O resultado fica pronto em 20 minutos e é informado de forma reservada e confidencial por uma equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento”. Coordenadora do SAE/CTA, Sirley Oliveira, ressalta a importância da realização do teste devido ao aumento de casos de sífilis em nível nacional e explicou que a campanha teve por objetivo realizar o diagnóstico precoce da infecção pelo vírus HIV e ampliar o acesso das pessoas que nunca realizaram o teste HIV e Sífilis.

Em Poços, até março de 2023, foram notificados 9 casos de HIV/AIDS e 60 casos de sífilis adquirida.

O público-alvo da Campanha “Fique Sabendo” foi composto por pessoas adultas, especialmente as que têm vida sexual ativa. Mesmo aqueles que não se recordam de terem passado por alguma situação de risco ou falta de prevenção devem se submeter ao teste. Caso a pessoa tenha consciência de que já se expôs ao risco de contaminação, não usando preservativo, por exemplo, tem ainda mais motivos para fazer o exame.

As pessoas que não puderam comparecer neste período de campanha, poderão ir ao CTA, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

O Centro de Testagem e Acolhimento fica na rua Pará, 284 centro. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone: (35) 36972136

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas