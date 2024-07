Campanha EPR Cuida orienta mais de 500 condutores na MG-290, em Borda da Mata

Equipe da EPR Sul de Minas orientou motoristas sobre segurança no trânsito com o apoio da Polícia Militar Rodoviária

Foto: EPR Sul de Minas

Visando reduzir os riscos de acidentes e colisões causados por falhas mecânicas ou falta de direção preventiva, a EPR Sul de Minas realiza ações educativas direcionadas a todos os tipos de veículo, nas oito rodovias em que administra, durante o período de férias escolares. Na última sexta-feira, a ação aconteceu na rodovia MG-290, em Borda da Mata no posto de fiscalização entre 14h e 16h e contou a participação de 506 condutores de veículos.

A campanha visa conscientizar sobre os perigos de utilizar o celular no volante, consumo de bebida alcoólica associado a direção e a importância do uso do cinto de segurança, além dos cuidados com a manutenção preventiva do veículo. Além do time da EPR Sul de Minas, evento contou com o apoio da Polícia Militar.

“É de suma importância estarmos atentos e não deixarmos para depois a revisão do nosso veículo, pois ficar adiando essa ação essencial pode resultar em problemas graves. Realizar as manutenções necessárias periodicamente é mais prático, eficiente, seguro, além de reduzir as chances de problemas durante a viagem”, enfatiza Érica Kawatake, diretora executiva da concessionária.

Os serviços prestados pelas equipes da EPR Sul de Minas funcionam 24 horas por dia. A concessionária disponibiliza guinchos, ambulâncias de resgate, viaturas de inspeção de tráfego, além de veículos operacionais de apoio ao combate a incêndio que percorrem constantemente na rodovia.

Fonte: EPR Sul de Minas