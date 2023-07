Campanha Encanta no Evento ‘Passa Quatro Gastronomia’

A participação de Campanha ocorreu por meio de uma oficina ministrada pela Chefe de Gastronomia Mariângela Ayres, proprietária da empresa “Cogumelos Cappello”.

A Gastronomia Campanhense está em alta e a Cidade de Campanha, por intermédio e apoio da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, em parceria com o Circuito Turístico das Águas, marcou presença na 13ª Edição do evento “Passa Quatro Gastronomia”. O evento, que ocorreu entre os dias 7 e 16 de julho, proporcionou uma oportunidade única para os amantes da culinária conhecerem o que há de melhor na região.

A participação de Campanha ocorreu por meio de uma oficina ministrada pela Chefe de Gastronomia Mariângela Ayres, proprietária da empresa “Cogumelos Cappello”. A oficina teve lugar no dia 14 de julho, em Passa Quatro, despertando grande interesse entre os participantes.

A empresária apresentou uma de suas especialidades: um delicioso Risoto de Cogumelos. Os convidados e a equipe de produção do evento tiveram a oportunidade de degustar essa iguaria, preparada com maestria pela chefe e empresária Mariângela Ayres. A qualidade e o sabor do risoto surpreenderam a todos, consolidando a confiança da gastronomia campanhense como uma referência na região.

A presença de Campanha no evento “Passa Quatro Gastronomia” não apenas incentivou a crença na culinária do município, mas também forneceu uma vitrine para os talentos locais. A participação em eventos dessa natureza é fundamental para promover o turismo gastronômico e atrair visitantes para conhecer a diversidade e a qualidade dos pratos oferecidos na cidade e região.

A oficina foi um verdadeiro sucesso, demonstrando o potencial gastronômico de Campanha e a habilidade dos chefes locais, em inovar e encantar os paladares mais exigentes. Campanha reafirma seu compromisso em proteger o setor gastronômico, que promete conquistar, cada vez mais, espaço no cenário culinário regional, com seus sabores autênticos e irresistíveis.

