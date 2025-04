Campanha de doação de sangue em Três Corações é um sucesso

O evento contou com a participação de 93 pessoas que se uniram para ajudar a salvar vidas.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta terça-feira, 08 de abril, Três Corações contou com a realização de uma importante campanha de doação de sangue. A ação foi resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a Fundação Hemominas, o Hospital São Sebastião e a Câmara Municipal. O evento contou com a participação de 93 pessoas que se uniram para ajudar a salvar vidas.

O Prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão, fez questão de acompanhar de perto a ação, ao lado da Secretária Adjunta de Saúde, Luzia Joelma Caetano. O líder do executivo também expressou seu agradecimento à equipe da Fundação Hemominas, através da coordenadora Sheila Silva, e de todos que contribuíram para o sucesso da campanha.

Apesar do resultado significativo, as ações não podem parar. Os interessados em doar sangue devem entrar em contato com o Hospital São Sebastião para agendamento e mais informações, através do contato: (35) 99804-4367.

Fonte: Prefeitura de Três Corações