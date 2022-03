Caminhão carregado com soja tomba na Fernão Dias, em Três Corações

De acordo com o concessionária que administra a pista, o caminhão, carregado com soja, capotou na altura do km 756,4, sentido Belo Horizonte.

Redação CSul/Foto: Divulgação Arteris

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (11), na Rodovia Fernão Dias, em Três Corações. De acordo com o concessionária que administra a pista, o caminhão, carregado com soja, capotou na altura do km 756,4, sentido Belo Horizonte.

Duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para atendimento médico. Não houve congestionamento no local. Equipes foram acionadas para fazer a limpeza do local. Parte da carga derramou na pista.

*Com informações: G1 Sul de Minas