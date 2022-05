Caminhão carregado com botijões de gás tomba em Jacutinga

O caminhão com gás invadiu a contramão, caiu em uma ribanceira e derrubou os botijões.

Redação Csul / Foto: Polícia Rodoviária Militar

Na manhã do último sábado (30), um caminhão carregado com botijões de gás tombou, em Jacutinga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor teria se distraído e atingido a traseira de um outro caminhão que, estaria transportando flores e seguia no mesmo sentido.

Com o impacto da batida, o caminhão com gás invadiu a contramão, caiu em uma ribanceira e derrubou os botijões. Já o veículo com as flores saiu da pista e parou perto de um barranco, sem risco de queda.

A Defesa Civil esteve no local e avaliou que, não havia risco de explosão. A carga foi removida com segurança, por uma empresa de gás.

Segundo os militares, não houveram feridos.

*Com informações G1 Sul de Minas.