Cambuquira sanciona lei de incentivo fiscal para o setor hoteleiro

Iniciativa visa fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da cidade, por meio da redução significativa de tributos municipais.

Foto: Prefeitura de Cambuquira

O governo Municipal de Cambuquira tem o prazer de anunciar a sanção do novo Projeto de Lei de Incentivo Fiscal, assinado pela prefeita Címara, voltado exclusivamente ao fortalecimento do setor hoteleiro local. A iniciativa visa fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da cidade, por meio da redução significativa de tributos municipais.

Com a nova legislação, os empreendimentos do ramo da hotelaria passam a contar com:

Redução de 33% na alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza);

Desconto de 50% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Os benefícios terão validade de 10 anos, a partir da data de adesão ao programa.

Contrapartidas exigidas:

Para usufruir dos incentivos, os estabelecimentos deverão manter a fachada do imóvel sempre limpa, pintada e em bom estado de conservação, além da calçada em frente ao imóvel, que deve permanecer devidamente mantida e conservada.

Como solicitar o benefício:

Os interessados devem apresentar o requerimento junto à Secretaria Municipal da Fazenda, acompanhado da documentação necessária.

Esta medida reforça o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável de Cambuquira e a valorização do setor turístico, um dos pilares da economia local.

Fonte: Prefeitura de Cambuquira