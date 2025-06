Cambuquira antecipa pagamento dos servidores públicos

Foto: Prefeitura de Cambuquira

A Prefeitura Municipal de Cambuquira informa que o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais já está disponível em conta nesta quarta-feira, 5 de junho.

Em diálogo constante com os servidores, a administração estabeleceu previamente um novo cronograma de pagamento, amplamente divulgado com antecedência. Mesmo com a legislação municipal prevendo o pagamento até o dia 10 de cada mês, a antecipação reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais que diariamente contribuem para o bom funcionamento do município.

A Prefeitura reconhece o trabalho e a dedicação de cada servidor público, que atua com responsabilidade e empenho nas mais diversas áreas da administração, promovendo o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade.

“Trabalhamos com seriedade, responsabilidade e transparência para garantir que os salários sejam pagos em dia — um direito de todos que servem com dedicação à nossa cidade”, destaca a administração municipal.

A Prefeitura também expressa agradecimento sincero a todos os servidores, que, com zelo e compromisso, ajudam a construir uma Cambuquira cada vez melhor.

Fonte: Prefeitura de Cambuquira