Câmara Municipal de Pouso Alegre aprova reajuste salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre

A Câmara Municipal de Pouso Alegre aprovou, nesta terça-feira (16), um reajuste de 6,93% nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Segundo o projeto, a justifica é que a correção tem como objetivo repor as perdas inflacionárias acumuladas até março de 2021.

“Ressalta-se que o valor dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários foi estipulado em 2012, passando por um único reajuste, que aconteceu em 2019. Por esse motivo, apresentamos a presente proposição com o intuito de repor as perdas inflacionárias dos rendimentos destes agentes políticos”, diz a justificativa do projeto.

Com o reajuste, o salário atual do prefeito passa dos atuais R$ 19,5 mil para R$ 20,8 mil e o do vice-prefeito, de R$ 7,4 mil para R$ 7,9 mil. Já a remuneração dos vereadores passa de R$ 9,5 mil para R$ 10,2 mil.

*Com informações: Terra do Mandu/G1 Sul de Minas