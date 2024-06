Câmara de Pouso Alegre aprova Projeto de Lei para implementação do Pouso Hub

Projeto institui um grupo de trabalho encarregado de garantir a efetiva implantação e operação do Pouso Hub.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

As construções do Pouso Hub estão em andamento, representando um avanço notável no desenvolvimento de Pouso Alegre e arredores. Com um investimento substancial de R$4,9 milhões, o empreendimento está sendo realizado na Rua Geraldo Coutinho de Souza, próximo ao Angelina Gastrobar, no bairro Santa Rita.

Na última terça-feira (11), durante a Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram, em segundo turno, o Projeto de Lei 1.530, que estabelece a sede, os princípios e os objetivos do Pouso Hub, além de instituir um grupo de trabalho para sua implantação. O Projeto de Lei aprovado define dez princípios fundamentais para o Pouso Hub, incluindo Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Integrado, Progressão de Negócios, Educação Empreendedora, Diversidade, Sustentabilidade e Transparência.

Além disso, o projeto institui um grupo de trabalho encarregado de garantir a efetiva implantação e operação do Pouso Hub. Este grupo será responsável por sugerir modelos de governança, analisar propostas, promover debates e elaborar um relatório conclusivo, assegurando que as ações sejam implementadas de forma eficaz e legítima.

O projeto de lei também permite que a Prefeitura venha a realizar concessões e firmar parcerias, termos de compromisso e protocolos de intenções, visando o funcionamento eficiente do Pouso Hub. Esses instrumentos permitirão a colaboração com instituições públicas e privadas interessadas na promoção do empreendedorismo.

Esse é um passo significativo em direção ao desenvolvimento sustentável e à promoção de um ambiente propício à inovação e ao empreendedorismo, reafirmando seu compromisso com o progresso econômico e social da cidade.

O Pouso Hub deve ser entregue no primeiro semestre de 2025 e será um espaço multifuncional de empreendedorismo, proporcionando uma infraestrutura essencial para a interação entre estudantes, empreendedores, investidores e autoridades públicas. Com laboratórios equipados, espaços de coworking, auditórios modernos e áreas de convivência, o hub visa criar um ambiente propício para a identificação de oportunidades e a criação de soluções inovadoras. O apoio ao projeto é amplo e diversificado. Conta com apoio desde autoridades políticas locais, regionais e estaduais até importantes instituições educacionais e empresas privadas.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha